Нацгвардия США начала возводить забор вокруг Капитолия: видео
Национальная гвардия США возведет трехметровый забор вокруг Капитолия. Он простоит не менее 30 дней.
Сейчас в Капитолии находится 850 военных Нацгвардии, а к выходным количество нацгвардейцев в Вашингтоне достигнет 6200 человек. Об этом заявил министр армии США Райан Маккарти, сообщает Fox News.
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Во время совместной пресс-конференции с мэром Вашингтона Мюриэль Боузер чиновник Пентагона заявил, что чиновники не представляли, что существует возможность прорыва в Капитолий.
По его словам, Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос мэра столицы США.
Кроме того, мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер продлила чрезвычайную ситуацию, которая была объявлена в 6 января на 15 дней, разрешив вводить комендантский час в любое время.
Установка забора вокруг Капитолия: видео журналиста CNN Джима Шутто
Беспорядки в Вашингтоне: что надо знать
- 6 января Конгресс США собрался в здании Капитолия для объявления результатов президентских выборов.
- Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа штурмовали здание.
- В результате беспорядков погибло 5 человек. В конце концов в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Избранный президент США Джо Байден 7 января заявил, что люди, штурмовавшие здание Капитолия, являются "внутренними террористами".
- Впоследствии Дональд в Твиттере опубликовал видеообращение к нации. В нем он призвал своих сторонников "остыть".
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