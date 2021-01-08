Национальная гвардия США возведет трехметровый забор вокруг Капитолия. Он простоит не менее 30 дней.

Сейчас в Капитолии находится 850 военных Нацгвардии, а к выходным количество нацгвардейцев в Вашингтоне достигнет 6200 человек. Об этом заявил министр армии США Райан Маккарти, сообщает Fox News.

К теме Умер полицейский, которого ранили во время беспорядков в Вашингтоне

Во время совместной пресс-конференции с мэром Вашингтона Мюриэль Боузер чиновник Пентагона заявил, что чиновники не представляли, что существует возможность прорыва в Капитолий.

По его словам, Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос мэра столицы США.

Кроме того, мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер продлила чрезвычайную ситуацию, которая была объявлена в 6 января на 15 дней, разрешив вводить комендантский час в любое время.

Установка забора вокруг Капитолия: видео журналиста CNN Джима Шутто

Беспорядки в Вашингтоне: что надо знать