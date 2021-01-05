Национальная гвардия Украины начинает разработку новой доктрины по принципам Североатлантического альянса. Помогать в этом будут специалисты из США и Канады.

Что известно о доктрине

Доктрина не должна противоречить национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Кроме этого, она должна быть совместима с доктринами стран-партнеров.

По словам американского советника Гарри Квоша, доктрина будет определять роль и место органов военного управления, командиров всех уровней, порядок и принципы взаимодействия, выполнение повседневных задач и обеспечения подготовки к заданиям в будущем.

Ранее планировали, что разрабатывать доктрину начнут в начале 2021 года.

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