Нацгвардия разработает доктрину по принципам НАТО: что известно
Национальная гвардия Украины начинает разработку новой доктрины по принципам Североатлантического альянса. Помогать в этом будут специалисты из США и Канады.
Что известно о доктрине
Доктрина не должна противоречить национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Кроме этого, она должна быть совместима с доктринами стран-партнеров.
По словам американского советника Гарри Квоша, доктрина будет определять роль и место органов военного управления, командиров всех уровней, порядок и принципы взаимодействия, выполнение повседневных задач и обеспечения подготовки к заданиям в будущем.
Ранее планировали, что разрабатывать доктрину начнут в начале 2021 года.
Сотрудничество Украины с НАТО: последние новости
- В июне 2020 года Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
- Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина нуждается в плане действий относительно членства в НАТО.
- В МИД ожидают, что государство может стать полноценным членом НАТО в 2030 году.
- Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс усилит поддержку Украины из-за агрессии России в Черном море.
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