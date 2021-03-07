В Национальной гвардии Украины служат и работают более 5,5 тысячи женщин. Из них 360 занимают руководящие и командные должности.

Об этом глава Нацгвардии Николай Балан сообщил во время торжеств по случаю Международного женского дня. Он также вручил гвардейкам ведомственные знаки отличия НГУ и МВД.

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Возможно ли было представить еще 10–20 лет назад, чтобы женщина могла быть командиром, иметь свой взвод или роту, занимать руководящую должность. Сегодня главное не какого человек пола, а дело, которое он делает, его профессионализм и компетентность,

– отметил генерал-полковник.

Большой вклад женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава НГУ отметил, что с 2014 года женщины регулярно привлекались к участию в антитеррористической операции и продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил.

Сейчас статус участника боевых действий получили почти 1 200 женщин.

В Нацгвардии служат и работают тысячи женщин / Фото пресс-службы НГУ

Завершая свою речь, Николай Балан пожелал женщинам крепкого здоровья, профессиональных успехов, семейного уюта, благополучия и мира.

К слову В ВСУ на должностях командиров взводов служит более 100 женщин, – Генштаб