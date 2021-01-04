Нацбанк запустил онлайн-продажу сувенирных монет: подробности
Национальный банк Украины 4 января 2021 года начал продажу памятных монет и банкнот. Их можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных.
Относительно заказов сувенирной продукции будут действовать лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
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По данным Нацбанка памятные монеты и банкноты будут продавать в интернет-магазине по розничной цене НБУ.
Как сообщили в пресс-службе, для оформления продукции нужно зарегистрироваться, указав фамилию, имя и контактную информацию. Оплатить заказ можно исключительно в безналичной форме.
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В Нацбанке также сообщили, что планируют расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и внедрить доставку нумизматической продукции за границу.
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