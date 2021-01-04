Национальный банк Украины 4 января 2021 года начал продажу памятных монет и банкнот. Их можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных.

Относительно заказов сувенирной продукции будут действовать лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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По данным Нацбанка памятные монеты и банкноты будут продавать в интернет-магазине по розничной цене НБУ.

Обратите внимание! Национальный банк Украины 1 декабря 2020 года ввел в обращение 2 памятные монеты "город Славянск" и "Самойло Величко". Их изготавливают из нейзильбера и серебра.

Как сообщили в пресс-службе, для оформления продукции нужно зарегистрироваться, указав фамилию, имя и контактную информацию. Оплатить заказ можно исключительно в безналичной форме.

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В Нацбанке также сообщили, что планируют расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и внедрить доставку нумизматической продукции за границу.