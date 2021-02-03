Минреинтеграции 1 января 2021 года обнародовало текст законопроекта "О государственной политике переходного периода". В то же время он определяет случаи, в которых будет ограничиваться обмен и трансфер российской валюты.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что в соответствующем документе пытаются предусмотреть определенные риски.

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Резников сказал, что у Москвы все равно будет желание вмешиваться в финансовую систему Украины через рублевую интервенцию.

Поэтому мы и говорим, что Национальный банк как регулятор по ситуации должен будет иметь право ограничить оборот рубля, его обмен в отдельных регионах из определенных источников,

– сообщил министр.

Он отметил, что в случае, когда человек, который жил на оккупированной территории, придет обменивать рублевую массу, накопленную им за период жизни под властью режима – ограничения относительно прав не будет.

Однако если через территорию Украины будут пытаться пропустить большие объемы рублевой массы, то НБУ должен будет на это отреагировать, добавил Алексей Резников.

"В законопроекте мы не обязываем его (НБУ – 24 канал) это сделать, просто предлагаем дать ему такое право", – рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Обратите внимание! Кроме того, Резников сообщил, что в течение 6 месяцев после деоккупации каждой отдельной территории должно произойти восстановление оборота гривны, которое будет осуществляться Нацбанком в соответствии с собственными процедурами.