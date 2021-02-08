НАБУ требует вернуть им дело Татарова: детали
НАБУ 8 февраля в третий раз официально уведомило Офис генпрокурора, что именно их детективы должны расследовать дело Олега Татарова.
Источник:Фейсбук НАБУ
Официальное обращение в Офис генпрокурора Национальное антикоррупционное бюро направило совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
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Что говорят в НАБУ
- Досудебное расследование в рамках определенного уголовного производства осуществляет тот орган, к подследственности которого относится совершенное нарушение.
- Татарова подозревают в завладении имуществом Нацгвардии. Это правонарушение является подследственным НАБУ. Следовательно, досудебное расследование должны проводить именно в НАБУ.
- Это обращение к Офису генпрокурора – уже третье. Прошлые датируют 28 января 2020 года и 5 февраля 2021 года.
Обращение НАБУ в Офис генпрокурора / фейсбук-страница НАБУ
Обращение НАБУ в Офис генпрокурора / фейсбук-страница НАБУ
Дело Татарова: что известно
- Олег Татаров – заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака.
- Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии. Речь идет о более 80 миллионах гривен.
- 18 декабря Татарову сообщили о подозрении.
- Однако уже 22 декабря Офис генпрокурора забрал дело Олега Татарова из НАБУ и передал в СБУ. Из-за этого должностному лицу не смогли избрать меру пресечения.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что Татаров продолжает исполнять свои обязанности в Офисе Президента. Кроме того, чиновник был на праздновании Дня рождения президента Владимира Зеленского.
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