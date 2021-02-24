Процедуру возвращения в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" уже начали. Национализацию проводит Национальное антикоррупционное бюро расследований и Служба безопасности Украины.

По информации издания, процесс национализации части нефтепродуктопровода начали в среду, 24 февраля. Об этом им сообщили источники в правоохранительных органах.

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Национализация "Самара – Западное направление"

В "Слуге народа" считают возвращение в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" вопросом национальной и энергетической безопасности Украины.

Что такое "Прикарпатзападтранс"? Эта компания является оператором трубопровода "Самара – Западное направление". Он проходит по территории Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии.

По словам нардепа Александра Корниенко, когда до 10 – 20% поставки дизельного топлива контролируется частной группой людей, а согласно закону, это должно быть в государственной собственности, то "очень хорошо, что СНБО такое решение приняла".

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