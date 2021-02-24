Национализация "Самара – Западное направление": НАБУ и СБУ начали возвращение в госсобственность
Процедуру возвращения в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" уже начали. Национализацию проводит Национальное антикоррупционное бюро расследований и Служба безопасности Украины.
Источник:Интерфакс-Украина
По информации издания, процесс национализации части нефтепродуктопровода начали в среду, 24 февраля. Об этом им сообщили источники в правоохранительных органах.
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Национализация "Самара – Западное направление"
В "Слуге народа" считают возвращение в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" вопросом национальной и энергетической безопасности Украины.
Что такое "Прикарпатзападтранс"?Эта компания является оператором трубопровода "Самара – Западное направление". Он проходит по территории Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии.
По словам нардепа Александра Корниенко, когда до 10 – 20% поставки дизельного топлива контролируется частной группой людей, а согласно закону, это должно быть в государственной собственности, то "очень хорошо, что СНБО такое решение приняла".
Решение СНБО по нефтепроводу: что известно
- Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля дал задание правоохранительным органам выяснить, как часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках 2 собственников с иностранной регистрацией.
- Речь идет о компании "Прикарпатзападтранс", которая эксплуатирует участок "Самара – Западное направление", присвоенный окружением Виктора Медведчука, и "Грозный – Армавир – Трудовая".
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.
- Несмотря на решение Рады, запрещенный нефтепродуктопровод продолжает работать на Житомирщине.
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