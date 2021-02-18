НАБУ завершило расследование по делу о взяточничестве налоговика и его сообщника. Они требовали 1,5 миллиона гривен от предпринимателя за содействие в закрытии уголовного производства.

Чиновник ДГС требовал полтора миллиона гривен от учредителя частной компании за "позитивное" принятие решения в уголовном производстве, в котором тот фигурировал.

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Детали дела

Работник налоговой получил взятку в 50 тысяч долларов через адвоката-посредника. Его разоблачили во время получения средств в апреле 2020 года. На следующий день ему и его посреднику объявили о подозрении.

Расследование по этому делу длилось более полугода. В конце декабря детективы НАБУ завершили следствие.

В Национальном антикоррупционном бюро уже сформировали обвинение и направили на рассмотрение в суд.

Действия подозреваемых квалифицированы как получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

Сумма взятки в 500 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

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Что угрожает злоумышленникам

За это правонарушение злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.