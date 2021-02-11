Размер убытков, возмещенных по уголовных производствах, как расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, в 2020 году превысил 1,14 миллиарда гривен. В то же время общий финансовый эффект от деятельности антикоррупционных ведомств достигает 1,93 миллиарда гривен.

Кроме непосредственного возмещения, он состоит в предотвращении совершения коррупционных преступлений, взыскании залогов подозреваемых, нарушивших возложенные на них обязанности, и других перечислениях в бюджет.

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Возмещение причиненных убытков

Есть ряд случаев, когда участники преступлений на госпредприятиях возмещают причиненный ущерб добровольно еще на этапе досудебного расследования. Во втором полугодии 2020 года их сумма составила более 370 миллионов гривен.

В частности, 750 тысяч гривен возместили Бердянскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины". Это – часть денег, которые компасные незаконно оплатили за неполученное оборудование.

В течение полугода 50 миллионов гривен возместил экс-нардеп, которого следствие считает организатором схемы с завладением имуществом Нацгвардии на 81,64 миллиона гривен.

Почти 1 миллион гривен вернул бывший исполняющий обязанности гендиректора ГП "Лесной инновационно-аналитический центр". Эти деньги он незаконно растратил, выплатив премии части сотрудников.

Предотвращение хищения имущества государства

Это – приоритетное направление в работе детективов и прокуроров.

Удалось предотвратить безвозмездный вывоз 1 845 тонн рутилового концентрата стоимостью 52 миллиона гривен с АО "Объединенная горно-химическая компания". НАБУ и САП инициировали наложение ареста на сырье в пределах досудебного расследования.

Всего в 2020 году антикоррупционные органы предотвратили хищение ресурсов на государственных предприятиях более чем 800 миллионов гривен.

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Иногда следственные действия способствуют возвращению денег

Так произошло в расследовании фактов злоупотреблений с продукцией АО "Укрнафта", которой только за 2020 год вернули 895 миллионов гривен долга, из них во II полугодии – 290 миллионов гривен.

Обратите внимание! НАБУ и САП начали расследование в 386 уголовных производствах, сообщили о подозрении 76 людям, направили в суд 35 обвинительных актов по 56 человек, добились возмещения свыше 370 миллионов гривен.



Финансовый эффект деятельности НАБУ и СПА / Инфографика НАБУ