Детективы НАБУ проводят обыски в кабинетах и домах одесских чиновников. Сейчас известно о трех должностных лицах, которые своими действиями заинтересовали следователей Бюро.

Говорится о вице-мэрах Павле Вугельмане и Светлане Бедреге, а также начальнике Государственного архитектурно-строительного контроля Александре Авдееве.

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Детали по уголовным производствам против этих должностных лиц пока неизвестны.

Один из руководителей, к которому приходили работники НАБУ, начальник муниципального ГАСК Авдеев сообщил в СМИ, что незадекларированного жилья не имеет:

Сегодня ко мне домой пришли насчет приобретения апартаментов моей сестрой еще в 2014 году, когда даже не работал в ГАСК. Кроме того, они располагаются в здании, относящегося к классу последствий СС3, который нам так и не передали. Так что, простите, сенсации не будет,

– заявил он.

В НАБУ продолжают следственные действия.

Что известно о предыдущих обысках в одесской мэрии