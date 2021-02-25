Кабинеты вице-мэров под прицелом: НАБУ пришло с обысками в мэрию Одессы
Детективы НАБУ проводят обыски в кабинетах и домах одесских чиновников. Сейчас известно о трех должностных лицах, которые своими действиями заинтересовали следователей Бюро.
Источник:"Думская"
Говорится о вице-мэрах Павле Вугельмане и Светлане Бедреге, а также начальнике Государственного архитектурно-строительного контроля Александре Авдееве.
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Детали по уголовным производствам против этих должностных лиц пока неизвестны.
Один из руководителей, к которому приходили работники НАБУ, начальник муниципального ГАСК Авдеев сообщил в СМИ, что незадекларированного жилья не имеет:
Сегодня ко мне домой пришли насчет приобретения апартаментов моей сестрой еще в 2014 году, когда даже не работал в ГАСК. Кроме того, они располагаются в здании, относящегося к классу последствий СС3, который нам так и не передали. Так что, простите, сенсации не будет,
– заявил он.
В НАБУ продолжают следственные действия.
Что известно о предыдущих обысках в одесской мэрии
- Летом 2020 года НАБУ также проводило обыски в Одессе по делу о махинациях мэрии, в котором фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и неофициальный "хозяин" Одессы Владимир Галантерник.
- Их действия квалифицировали как присвоение и растрату средств, злоупотребление властью и служебным положением, легализацию доходов, полученных преступным путем.
- В июле 2020 года также детективы НАБУ посетили экс-прокурора области Олега Жученко.
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