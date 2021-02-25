Кабінети віце-мерів під прицілом: НАБУ прийшло з обшуками в мерію Одеси
Детективи НАБУ проводять обшуки в кабінетах та будинках одеських чиновників. Наразі відомо про трьох посадовців, які своїми діями зацікавили слідчих Бюро.
Источник:"Думська"
Мовиться про віцемерів Павла Вугельмана і Світлани Бедреги, а також начальника Державного архітектурно-будівельного контролю Олександра Авдєєва.
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Деталі щодо кримінальних проваджень проти цих посадовців наразі невідомі.
Один з очільників, до якого приходили працівники НАБУ, начальник муніципального ДАБК Авдєєв повідомив у ЗМІ, що незадекларованого житла не має:
Сьогодні до мене додому прийшли щодо придбання апартаментів моєю сестрою ще у 2014 році, коли навіть не працював в ДАБК. Крім того, вони розташовуються в будівлі, що належить до класу наслідків СС3, який нам так і не передали. Так що, вибачте, сенсації не буде,
– заявив він.
У НАБУ продовжують слідчі дії.
Що відомо про попередні обшуки в одеській мерії
- Влітку 2020 року НАБУ також проводило обшуки в Одесі в справі про махінації мерії, де фігурують мер Одеси Геннадій Труханов і неофіційний "господар" Одеси Володимир Галантерник.
- Їхні дії кваліфікували як присвоєння та розтрата коштів, зловживання владою та службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
- В липні 2020 року також детективи НАБУ завітали до експрокурора області Олега Жученко.
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