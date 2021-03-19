НАБУ проверяет Левочкиных из-за покупки земель на Закарпатье под "Олимпийскую надежду", – Схемы
НАБУ проверяет нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлию и Сергея Левочкиных на причастность к хищению средств Госинвестпроекта. Речь идет о строительстве "Олимпийской надежды" в Карпатах.
Источник:"Схемы"
Ранее "Схемы" обнародовали расследование о вероятной причастности Левочкиных к скупке земли на Закарпатье под Олимпиаду. Сейчас НАБУ сообщило, что занимается проверкой этого дела.
Больше об этом "Олимпийская надежда" Януковича: Ермак привлекает инвесторов, причастных к хищению бюджета
Роль Левочкиных в покупке земель под "Олимпийскую надежду Януковича"
- Журналисты "Схем" проанализировали переписки экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива и личных помощников и народных депутатов от "ОПЗЖ" Сергея и Юлии Левочкиных.
- Электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 год свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH.
- Это одна из компаний, через которую, по версии НАБУ, выводили средства из бюджета. Их назначали на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.
- Проект так и не был реализован, в частности потому, что предназначенные для этого средства, были выведены в оффшоры. Это и является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств.
- Среди подозреваемых по делу – родной и двоюродный братья Владислава Каськива, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект и был ответственным за реализацию "Олимпийской надежды".
Проект восстановили
Сейчас эти земли арестованы в рамках расследования НАБУ. Однако сам проект разморозили. Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект, и Ермак в июле 2020 года отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером.
Тот представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.
Впрочем расследователи подчеркивают: именно на Ляйтнера оформлена компания Teleferic, включая период, когда ее счетами управляли из офиса Левочкиной.
В Офисе Президента отметили, что говорится именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства.
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