НАБУ проверяет нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлию и Сергея Левочкиных на причастность к хищению средств Госинвестпроекта. Речь идет о строительстве "Олимпийской надежды" в Карпатах.

Ранее "Схемы" обнародовали расследование о вероятной причастности Левочкиных к скупке земли на Закарпатье под Олимпиаду. Сейчас НАБУ сообщило, что занимается проверкой этого дела.

Больше об этом "Олимпийская надежда" Януковича: Ермак привлекает инвесторов, причастных к хищению бюджета

Роль Левочкиных в покупке земель под "Олимпийскую надежду Януковича"

Журналисты "Схем" проанализировали переписки экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива и личных помощников и народных депутатов от "ОПЗЖ" Сергея и Юлии Левочкиных.

Электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 год свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH.

австрийской компании Teleferic Holdings GMBH. Это одна из компаний, через которую, по версии НАБУ, выводили средства из бюджета. Их назначали на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.

Проект так и не был реализован, в частности потому, что предназначенные для этого средства, были выведены в оффшоры. Это и является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств.

Это и является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств. Среди подозреваемых по делу – родной и двоюродный братья Владислава Каськива, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект и был ответственным за реализацию "Олимпийской надежды".

Проект восстановили

Сейчас эти земли арестованы в рамках расследования НАБУ. Однако сам проект разморозили. Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект, и Ермак в июле 2020 года отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером.

Тот представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

Впрочем расследователи подчеркивают: именно на Ляйтнера оформлена компания Teleferic, включая период, когда ее счетами управляли из офиса Левочкиной.

В Офисе Президента отметили, что говорится именно о привлечении инвестиций, а не о проекте государственно-частного партнерства.