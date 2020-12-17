Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики. А именно в Директорат культурного наследия и музеев. Это произошло 17 декабря.

Обыски со стороны НАБУ в Минкульте: первые детали

Уголовное дело, в рамках которой происходят следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году. Об этом Министерство культуры сообщило на своем официальном сайте.

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В ведомстве отметили, что в 2019 году Министерство культуры и информационной политики еще не было создано.

Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснению всех обстоятельств, чтобы законность восторжествовала,

– констатировали в Минкульте.

В НАБУ пока публично не комментировали детали этого дела. Журналисты 24 канала пытаются взять комментарий у представителей Бюро. Как только мы что-то узнаем – обязательно Вам сообщим.

Добавим! С 2019 года и по март 2020 года было существовало Министерство культуры, молодежи и спорта. Его возглавлял Владимир Бородянский. Сейчас министром культуры является Александр Ткаченко.