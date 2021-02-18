Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк продолжает уклоняться от привода в суд. Детективы Национального антикоррупционного бюро приходили в ОАСК 8 и 16 февраля, однако застать Вовка не удалось.

В НАБУ уверяют, что судьи приняли все меры, чтобы детективы не попали в ОАСК.

К теме Неуловимый Вовк: главу Окружного админсуда снова не доставили в ВАКС

Отметили, что постановление не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или другое владение. Детективам постоянно говорят, что Вовк в отпуске, а также у судьи изменили пропускной режим. Теперь попасть на второй этаж, где расположено рабочее место подозреваемого, можно только по разрешению.

Детективы отметили, что сейчас воздерживаются от силового проникновения в суд. В НАБУ добавили, что сам Вовк в соцсетях публикует ложные заявления и обвинения в адрес НАБУ.

В НАБУ обвинили Венедиктову в бездействии

В сообщении говорится, что эту ситуацию может решить только генпрокурор.

Бездействие (генпрокурора – 24 канал) лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного производства,

– подчеркнули в НАБУ.

Утверждают, что с июля 2020 года детективы НАБУ трижды инициировали перед генпрокурором ходатайство о предоставлении разрешения на задержание главы ОАСК. Однако в офисе генпрокурора до сих пор этого не сделали.

Детективы пытались застать Вовка, смотрите видео:

Дело Вовка: что известно