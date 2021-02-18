В НАБУ показали, как Вовк уклоняется от повода в суд: видео
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк продолжает уклоняться от привода в суд. Детективы Национального антикоррупционного бюро приходили в ОАСК 8 и 16 февраля, однако застать Вовка не удалось.
Источник:НАБУ
В НАБУ уверяют, что судьи приняли все меры, чтобы детективы не попали в ОАСК.
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Отметили, что постановление не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилище или другое владение. Детективам постоянно говорят, что Вовк в отпуске, а также у судьи изменили пропускной режим. Теперь попасть на второй этаж, где расположено рабочее место подозреваемого, можно только по разрешению.
Детективы отметили, что сейчас воздерживаются от силового проникновения в суд. В НАБУ добавили, что сам Вовк в соцсетях публикует ложные заявления и обвинения в адрес НАБУ.
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В сообщении говорится, что эту ситуацию может решить только генпрокурор.
Бездействие (генпрокурора – 24 канал) лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного производства,
– подчеркнули в НАБУ.
Утверждают, что с июля 2020 года детективы НАБУ трижды инициировали перед генпрокурором ходатайство о предоставлении разрешения на задержание главы ОАСК. Однако в офисе генпрокурора до сих пор этого не сделали.
Детективы пытались застать Вовка, смотрите видео:
Дело Вовка: что известно
- Вовка и судей Окружного суда подозревают в попытке узурпации власти. По информации следствия, они могли принимать решения в пользу определенных политиков и представителей бизнеса.
- "Пленки", свидетельствующие об этом, обнародовали в антикоррупционном бюро.
- ВАКС уже дважды разрешил принудительно доставить Вовка на заседание.
- Сам Вовк в суд не появляется и говорит, что даже не является подозреваемым.
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