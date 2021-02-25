Рекордное количество разоблачений взяточничества зарегистрировали в НАБУ в 2020 году. Расследователи 28 раз ловили коррупционеров в момент получения денег. Всего за год служащие пытались получить 16,76 миллиона гривен.

В Национальном антикоррупционном бюро за 2020 год объявили 201 подозрение и открыли 792 уголовных производства. К теме Антикоррупционный суд арестовал "трубу Медведчука" Самые резонансные дела 2020 года: Дважды злоумышленники пытались вручить взятку в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра экологии времен Януковича Злочевского. Одна из попыток закончилась передачей определенной суммы. На ней поймали правонарушителей.

НАБУ расследовало многомиллионные махинации в "Нафтогазе": 729 миллионов гривен убытков предприятию нанесли бывшие директора ООО "Энергия – Новый Раздел" и ООО "Энергия – Новояворовск".

В июле 2020 года НАБУ вместе с САП разоблачили преступную группу, которой руководил экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак. Он получал около 300 тысяч евро неправомерной выгоды вместе с четырьмя сообщниками.

Антикоррупционное бюро трижды разоблачало попытки подкупа Фонда госимущества.

Покушение на завладение средствами АО "Укрзализныця" при организации сервиса по продаже билетов. Расследователям удалось предотвратить 10,4 миллиона гривен убытков. Видеоотчет Национального антикоррупционного бюро Украины за второе полугодие 2020 года смотрите здесь: