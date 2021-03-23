Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении председателя Верховного Суда Валентины Данишевской. Пока что ведомство не называет никаких деталей.

Об этом изданию сообщили в ответ на запрос. Однако в Бюро не предоставили деталей, по какой статье или статьям открыто производство.

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Производство в отношении Данишевской

Ведомство открыло производство в отношении председателя Верховного Суда Украины Данишевской.

НАБУ во исполнение постановления ВАКС внесло сведения в ЕРДР. Однако, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования, предоставить другие запрашиваемые сведения не представляется возможным,

– говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля СМИ распространили информацию, что в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие НАБУ.

О чем говорилось в этой жалобе

В ней заявитель указал, что подал заявление о совершении председателем ликвидационной комиссии Верховного Суда при содействии его председателя, а также исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации, уголовных преступлений по нескольким статьям.

В частности, они касались

безосновательной невыплаты заработной платы;

растраты бюджетных денег на незаконное содержание ликвидационной комиссии ВСУ;

присвоения или растраты чужого имущества, совершенные повторно;

злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

8 февраля ВАКС обязал НАБУ начать расследование по этим фактам.