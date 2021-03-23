НАБУ открыло производство в отношении главы Верховного Суда Данишевской
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении председателя Верховного Суда Валентины Данишевской. Пока что ведомство не называет никаких деталей.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом изданию сообщили в ответ на запрос. Однако в Бюро не предоставили деталей, по какой статье или статьям открыто производство.
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Производство в отношении Данишевской
Ведомство открыло производство в отношении председателя Верховного Суда Украины Данишевской.
НАБУ во исполнение постановления ВАКС внесло сведения в ЕРДР. Однако, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования, предоставить другие запрашиваемые сведения не представляется возможным,
– говорится в сообщении.
Напомним, 10 февраля СМИ распространили информацию, что в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие НАБУ.
О чем говорилось в этой жалобе
В ней заявитель указал, что подал заявление о совершении председателем ликвидационной комиссии Верховного Суда при содействии его председателя, а также исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации, уголовных преступлений по нескольким статьям.
В частности, они касались
- безосновательной невыплаты заработной платы;
- растраты бюджетных денег на незаконное содержание ликвидационной комиссии ВСУ;
- присвоения или растраты чужого имущества, совершенные повторно;
- злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.
8 февраля ВАКС обязал НАБУ начать расследование по этим фактам.
Что известно о Валентине Данишевской?
Она возглавляет Верховный суд с 30 ноября 2017 года. При назначении получила 67 из 111 голосов. Является первой женщиной на этом посту. Кроме того, Данишевская – член Высшего совета правосудия.
Данные из Википедии
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