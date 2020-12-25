Исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук заявил, что НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Говорится о возможном незаконном вмешательстве чиновницы в дело о возможном взяточничестве Олега Татарова.

3 декабря в ЕРДР внесли производство "относительно вмешательства в работу правоохранительных органов". Об этом Грищук рассказал в эфире программы "Громадського".

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Речь идет о решении Венедиктовой сменить группу прокуроров по делу заместителя руководителя Офиса Президента Татарова. Чиновница сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении.

Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.

По словам Грищука, когда прокурор из бывшей группы уже был в суде и должен был ходатайствовать о мере пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров сменили.

Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это было сознательное действие. Мы потребовали материалы и предоставили указания детективам (что изменить по делу – 24 канал). У них на это ушло где-то 2 недели,

– сказал Грищук.

Тогда, 2 декабря, Национальное антикоррупционное бюро обвинило Венедиктову в препятствовании по делу Татарова. В частности, Бюро указало, что генпрокурор не имела права менять группу прокуроров. Кстати, Грищук также не смог подтвердить, что чиновница действовала законно.

Обратите внимание! 24 декабря Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в Службу безопасности Украины. В Бюро назвали смену подследственности " беспрецедентным в истории Украины вмешательством в расследование".