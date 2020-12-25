НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова, – Грищук
Исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук заявил, что НАБУ открыло уголовное дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Говорится о возможном незаконном вмешательстве чиновницы в дело о возможном взяточничестве Олега Татарова.
3 декабря в ЕРДР внесли производство "относительно вмешательства в работу правоохранительных органов". Об этом Грищук рассказал в эфире программы "Громадського".
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Речь идет о решении Венедиктовой сменить группу прокуроров по делу заместителя руководителя Офиса Президента Татарова. Чиновница сделала это вечером 1 декабря, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении.
Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.
По словам Грищука, когда прокурор из бывшей группы уже был в суде и должен был ходатайствовать о мере пресечения для Татарова, в САП узнали, что группу прокуроров сменили.
Мы сначала подумали, что это ошибка, потом поняли, что это было сознательное действие. Мы потребовали материалы и предоставили указания детективам (что изменить по делу – 24 канал). У них на это ушло где-то 2 недели,
– сказал Грищук.
Тогда, 2 декабря, Национальное антикоррупционное бюро обвинило Венедиктову в препятствовании по делу Татарова. В частности, Бюро указало, что генпрокурор не имела права менять группу прокуроров. Кстати, Грищук также не смог подтвердить, что чиновница действовала законно.
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