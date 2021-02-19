В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что Печерский райсуд выходит за пределы своих полномочий. В ведомстве напомнили недавние громкие дела, куда ввязывался этот суд.

В НАБУ подчеркнули системность во вмешательстве в работу антикоррупционных органов и насторожились этому. При этом отметили: "не считают", что это делают в пользу разоблаченных чиновников.

Недавно Сытник предупредил, что Печерский райсуд может забрать у НАБУ дело "Приватбанка"

Не думаем, что судьи Печерского райсуда столицы такие решения принимают в интересах лиц, уличенных в топ-корупции. Однако, настораживает системность в принятии подобных решений в таких резонансных делах,

– написали в НАБУ.

Дела, о которых напомнил НАБУ

10 февраля Печерский райсуд принял решение, согласно которому Генеральный прокурор должен забрать у НАБУ дело о хищении газа у "Нафтогаз Украины". Поэтому дело о коррупции на 729,8 миллионов гривен должны передать другому органу досудебного расследования.

"Решение необоснованное, принятое с нарушением подсудности. НАБУ и САП его обжаловали, подав 18 февраля апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, – как того требует закон", – дает характеристику НАБУ.

В дальнейшем НАБУ вспоминает такие резонансные дела:

VAB Банка,

заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова,

председателя Окружного административного суда г. Киева Павла Вовка

Решение таких вопросов выходит за пределы компетенции Печерского райсуда, пишут в НАБУ. Такие исключительные полномочия по принятию решений имеет только Высший антикоррупционный суд.

Добавим. 30 декабря 2020 года тот же Печерский райсуд обязал изменить подследственность по делу о рекордной взятке экс-министра экологии Николая Злочевского на 6 миллионов долларов. Таким образом ее забрали у НАБУ и САП, которые вели дело с самого начала.