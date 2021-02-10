"Опять мыши съели": НАБУ вычислило, куда делись миллионы гривен из-за хищения зерновых
В НАБУ вновь предотвратили растрату на государственном предприятии "Ахтырский КХП", который входит в состав Государственного агентства резерва Украины на Сумщине. Детективы НАБУ обнаружили другое неучтенное зерно.
Источник:НАБУ
Произошло это во время расследования дела о хищении зерна в декабре 2020 года.
Важно На ревизии Госрезерва выявили тотальное хищение и миллионные убытки, – Минэкономики
Детали дела
Известно, что детективы проводили осмотр и обнаружили другое неучтенное зерно.
Однако из-за противодействия тогдашнего руководства филиала точный вес зерна установить не удалось. Лишь после смены руководства ГП "Ахтырский КХП" и филиала и при содействии новых руководителей следствие выяснило, что общий вес неучтенных зерновых превышает 800 тонн, а его стоимость достигает 6 миллионов гривен,
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что расследование продолжается.
Что было раньше
- Аудит Минэкономики выявил нехватку зерна на одном из предприятий Госрезерва на 27,9 миллиона гривен.
- Такая стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, сейчас сумма убытков может быть в несколько раз больше.
- В июне 2020 года советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что по результатам аудита Государственного резерва в Чорткове на Тернопольщине обнаружили недостачу почти 2 700 вагонов зерна.
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