В НАБУ вновь предотвратили растрату на государственном предприятии "Ахтырский КХП", который входит в состав Государственного агентства резерва Украины на Сумщине. Детективы НАБУ обнаружили другое неучтенное зерно.

Произошло это во время расследования дела о хищении зерна в декабре 2020 года.

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Детали дела

Известно, что детективы проводили осмотр и обнаружили другое неучтенное зерно.

Однако из-за противодействия тогдашнего руководства филиала точный вес зерна установить не удалось. Лишь после смены руководства ГП "Ахтырский КХП" и филиала и при содействии новых руководителей следствие выяснило, что общий вес неучтенных зерновых превышает 800 тонн, а его стоимость достигает 6 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что расследование продолжается.

Что было раньше