НАБУ объявило в розыск Дубилета – бывшего главу правления " Приватбанка"
НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета, бывшего председателя правления "Приватбанка". Он фигурирует в деле о растрате 8 миллиардов гривен финансового учреждения.
Источник:Укринформ
Соответствующее постановление вынес детектив НАБУ, эту информацию обнародовал Максим Грищук, и. о руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск,
– отметил он.
Ранее НАБУ объявило о подозрении бывшим чиновникам "Приватбанка Александру Дубилету, а также его заместителю и руководителю межбанковских операций.
Коротко о деле хищения "Приватбанка"
- По мнению следствия, Дубилет перед национализацией учреждения в декабре 2016 года направил в банк в одной из стран ЕС письма с просьбой погасить задолженность 2 крупных агрокомпаний.
- Сделать все это планировали по ранее выданным аккредитивам-средствам "Приватбанка", которые хранились на корреспондентском счете в этом учреждении
- Детективы НАБУ убеждены, что чиновники "Приватбанка" подделали банковские документы. А также внесли несанкционированные изменения в баланс банка, чтобы потом скрыть это преступление.
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