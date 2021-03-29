НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета, бывшего председателя правления "Приватбанка". Он фигурирует в деле о растрате 8 миллиардов гривен финансового учреждения.

Соответствующее постановление вынес детектив НАБУ, эту информацию обнародовал Максим Грищук, и. о руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск,

– отметил он.

Ранее НАБУ объявило о подозрении бывшим чиновникам "Приватбанка Александру Дубилету, а также его заместителю и руководителю межбанковских операций.

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