В Офисе генпрокурора жалуются, что НАБУ отказывается отдавать им материалы дела Олега Татарова и Максима Микитася. Поэтому прокурор, мол, не может дать оценку доказательствам.

Прокурор по делу лишен возможности подготовиться к рассмотрению ходатайств о мере пресечения, продлении сроков расследования и тому подобное.

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Что говорят в Офисе генпрокурора

Руководство Национального антикоррупционного бюро ошибочно считает, что после переквалификации в указанном уголовном производстве действий бывшего народного депутата Украины досудебное расследование в нем должно осуществляться детективами НАБУ,

– говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что статьи о взяточничестве и предоставлении заведомо ложных данных, которые расследуются в указанном уголовном производстве, являются следствием совершения одних и тех же действий. Они обнаружены во время досудебного расследования в уголовном производстве, подследственность которого уже определена за СБУ.

В прокуратуре в очередной раз отметили, что подследственность в этом уголовном производстве определена во исполнение решения Печерского районного суда. "Материалы уголовного производства следует направить в орган расследования или к прокурору, в частности для решения спора о подследственности".

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