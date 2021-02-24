В НАБУ, несмотря на заявления ОП, говорят, что объявили подозрение Татарову правильно
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что подозрение Олегу Татарову объявили согласно процедуре. В ведомстве обвинили адвокатов заместителя главы Офиса Президента в распространении недостоверной информации.
Источник:пресс-служба НАБУ
В НАБУ отметили, что сообщили о подозрении Татарову способом, предусмотренным УПК Украины. Все процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства.
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Адвокаты пытаются отменить подозрение
Адвокаты заместителя руководителя Офиса Президента, пытаясь любым способом отменить подозрение своему подзащитному, распространяют недостоверную информацию: якобы детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу незаконным образом, оставив документ по месту работы, а не проживания,
– отметили в НАБУ.
В Национальном антикоррупционном бюро информируют, что в поисках Татарова 18 декабря 2020 года, использовали все возможности для законного сообщения должностному лицу о подозрении.
Детективы посетили места официальной регистрации и проживания, однако там должностного лица не застали. Они оставили сообщение о подозрении в ЖЭКе и по месту работы.
Все эти процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства. НАБУ и САП готовы предоставить материалы на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.
Дело Татарова: что известно
- Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии. Говорится о более чем 80 миллионах гривен.
- 18 декабря замглаве Офиса Президента сообщили о подозрении.
- Однако уже 22 декабря Офис генпрокурора забрал дело Олега Татарова из НАБУ и передал в СБУ. Поэтому должностному лицу не смогли избрать меру пресечения.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что Татаров продолжает выполнять свои обязанности в Офисе Президента. Кроме того, чиновник был на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского.
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