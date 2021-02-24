В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что подозрение Олегу Татарову объявили согласно процедуре. В ведомстве обвинили адвокатов заместителя главы Офиса Президента в распространении недостоверной информации.

В НАБУ отметили, что сообщили о подозрении Татарову способом, предусмотренным УПК Украины. Все процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства.

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Адвокаты пытаются отменить подозрение

Адвокаты заместителя руководителя Офиса Президента, пытаясь любым способом отменить подозрение своему подзащитному, распространяют недостоверную информацию: якобы детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу незаконным образом, оставив документ по месту работы, а не проживания,

– отметили в НАБУ.

В Национальном антикоррупционном бюро информируют, что в поисках Татарова 18 декабря 2020 года, использовали все возможности для законного сообщения должностному лицу о подозрении.

Детективы посетили места официальной регистрации и проживания, однако там должностного лица не застали. Они оставили сообщение о подозрении в ЖЭКе и по месту работы.

Все эти процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства. НАБУ и САП готовы предоставить материалы на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

Дело Татарова: что известно