Национальное антикоррупционное бюро начало расследование относительно закупки вакцины против коронавируса. Дело открыли в феврале 2021 года.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

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НАБУ действительно начало расследование касаемо закупки вакцины,

– сказал Грищук.

Правда, детали расследования и фамилии, которые в нем фигурируют, Грищук не назвал.

Однако вопрос журналистки касался злоупотребления служебным положением министра здравоохранения Максима Степанова. В частности, из-за якобы заблокированных ним соглашений о закупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и вакцины Sinovac.

По информации Совета общественного контроля НАБУ, расследование начали именно из-за злоупотребления при закупке вакцины Sinovac.

"Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия", - отметили в РГК.

НАБУ открыло дело / Фото РГК

Что этому предшествовало