Грищук заявил, что НАБУ начало расследование о закупке вакцины: при чем здесь Степанов
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование относительно закупки вакцины против коронавируса. Дело открыли в феврале 2021 года.
Источник:24 канал
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
К теме Украина получит в десятки раз больше доз вакцин, чем ожидали, – Офис Президента
НАБУ действительно начало расследование касаемо закупки вакцины,
– сказал Грищук.
Правда, детали расследования и фамилии, которые в нем фигурируют, Грищук не назвал.
Однако вопрос журналистки касался злоупотребления служебным положением министра здравоохранения Максима Степанова. В частности, из-за якобы заблокированных ним соглашений о закупке вакцин в пользу компании "Лекхим" и вакцины Sinovac.
По информации Совета общественного контроля НАБУ, расследование начали именно из-за злоупотребления при закупке вакцины Sinovac.
"Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия", - отметили в РГК.
Что этому предшествовало
- Ранее ГП "Медицинские закупки" вело переговоры о закупке вакцины примерно по 3 доллара за дозу. Однако затем Степанов якобы остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.
- Ранее украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech. Вакцину должны доставить уже в феврале. Однако в СМИ контракт назвали сомнительным. Цена препарата составила 17,85 доллара за дозу
- Степанов заявил, что закупка через посредника – это было требование Sinovac.
- Однако расследователи Chas News позвонили китайцам в Sinovac, которые заявили, что компания не может продавать вакцину частным компаниям и сотрудничает только с правительствами стран.
Поделиться новостью