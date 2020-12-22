НАБУ инициирует арест заместителя Ермака Татарова, – Сытник
Заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову будут просить избрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей. Правда, он будет иметь право внести залог в размере 10 миллионов гривен. С такой просьбой обратятся детективы Национального антикоррупционного бюро.
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Как отметил директор НАБУ Артем Сытник, накануне он пришел в НАБУ и ему вручили подозрение. Сейчас же решают вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Об этом Сытник рассказал в комментарии ресурсу "Настоящее время".
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Детективы Бюро инициируют арест с альтернативой внесения залога. Но какое решение примет прокурор – я не знаю,
– заметил Сытник
Так, размер залога, вероятно, составит 10 миллионов гривен, сообщает Интерфакс-Украина.
В чем подозревают Татарова
- 18 декабря НАБУ сообщило Татарову подозрение в причастности к коррупционной схеме по хищению квартир Нацгвардии.
- Фигурант дела Максим Микитась заявил, что именно Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- Однако замглавы ОП уверяет, что подозрение от НАБУ связано с тем, что руководитель бюро Артем Сытник "сводит личные счеты".
- 21 декабря подозреваемый пришел в НАБУ за повесткой о вызове. Однако сам чиновник заявил, что его визит связан с собственной инициативой.
- После того, по данным СМИ, он написал заявление о прекращении своих полномочий в Офисе Президента.
- Журналист Юрий Бутсов убеждает, несмотря на это, 21 декабря он все же приехал в ОПУ, где продолжил работу на своем рабочем месте.
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