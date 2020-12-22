Заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову будут просить избрать в суде меру пресечения в виде содержания под стражей. Правда, он будет иметь право внести залог в размере 10 миллионов гривен. С такой просьбой обратятся детективы Национального антикоррупционного бюро.

Подробнее

Как отметил директор НАБУ Артем Сытник, накануне он пришел в НАБУ и ему вручили подозрение. Сейчас же решают вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Об этом Сытник рассказал в комментарии ресурсу "Настоящее время".

Обратите внимание Татаров пришел на допрос в НАБУ

Детективы Бюро инициируют арест с альтернативой внесения залога. Но какое решение примет прокурор – я не знаю,

– заметил Сытник

Так, размер залога, вероятно, составит 10 миллионов гривен, сообщает Интерфакс-Украина.

В чем подозревают Татарова