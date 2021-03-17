НАБУ и ГБР ведут расследование против Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова
В Украине ГБР и НАБУ параллельно расследуют вмешательство генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о коррупции Олега Татарова. Расследование проводит НАБУ и ГБР из-за того, что Венедиктова сменила группу прокуроров по делу.
Источник:"РБК-Украина"
Расследование НАБУ продолжается, однако пока Венедиктову на допрос не вызвали. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
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Расследуют ли дело утраты Венедиктовой
Грищук заявил, что его уже дважды допрашивали по делу Венедиктовой в ГБР. При том он отмежевался от эмоциональной характеристики дела: мол, правоохранительный орган расследует без предубеждений.
Она просто знает, что есть такое дело. Здесь не стоит вопрос довольства или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительного органа. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор,
– отметил Грищук.
Глава САП добавил, что общался с заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко, который непосредственно забрал дело Татарова от НАБУ. Диалог был неприятным, признался Грищук.
У нас состоялся неприятный разговор. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию,
– рассказал Грищук.
По его словам, во время разговора он и узнал, что в деле Татарова есть какое-то решение суда.
Венедиктова и дело Татарова: главное
- Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии. Скандальный экс-нардеп Максим Микитась заявил, что именно через Татарова передавали взятку в более 80 миллионов гривен.
- 18 декабря Татарову НАБУ сообщило о подозрении. Однако через несколько дней офис генпрокурора забрал дело Олега Татарова из НАБУ и передал в СБУ. Из-за этого должностному лицу не смогли избрать меру пресечения.
- При этом в офисе генпрокурора заявили, что подозрение Татарову было объявлено с нарушениями. Сам он и его адвокаты обращались с соответствующими жалобами в суд и пытались доказать, что подозрение действительно вручили с нарушением.
- Печерский районный суд Киева обязал забрать дело заместителя председателя ОП Олега Татарова у Национального антикоррупционного бюро.
- В итоге НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело Татарова.
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