В Украине ГБР и НАБУ параллельно расследуют вмешательство генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о коррупции Олега Татарова. Расследование проводит НАБУ и ГБР из-за того, что Венедиктова сменила группу прокуроров по делу.

Расследование НАБУ продолжается, однако пока Венедиктову на допрос не вызвали. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

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Расследуют ли дело утраты Венедиктовой

Грищук заявил, что его уже дважды допрашивали по делу Венедиктовой в ГБР. При том он отмежевался от эмоциональной характеристики дела: мол, правоохранительный орган расследует без предубеждений.

Она просто знает, что есть такое дело. Здесь не стоит вопрос довольства или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительного органа. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор,

– отметил Грищук.

Глава САП добавил, что общался с заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко, который непосредственно забрал дело Татарова от НАБУ. Диалог был неприятным, признался Грищук.

У нас состоялся неприятный разговор. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию,

– рассказал Грищук.

По его словам, во время разговора он и узнал, что в деле Татарова есть какое-то решение суда.

Венедиктова и дело Татарова: главное