Набросился с ножом на брата и жену: чем закончились кровавые столкновения на Волыни
В одном из сел Нововолынской территориальной общины случилось недоразумение в семье. Мужчина с ножом напал на своих родственников. Пострадал даже правоохранитель.
Источник:Нацполиция
Из-за громкой драки на место прибыли полицейские. Они и требовали прекратить столкновения.
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Что произошло во время столкновений
Уже на месте сотрудники полиции увидели, что один из участников драки держит в руках несколько ножей. Мужчина никак не отреагировал на требования полицейских. Вместе с тем начал бить резкими ударами ножа своего брата и жену.
Впоследствии мужчина набросился с холодным оружием и на полицейских. Поэтому правоохранитель выстрелил в воздух.
Состояние пострадавших
В результате инцидента мужчин и жену одного из братьев госпитализировали. Полицейский также получил ножевые ранения. Он тоже в больнице.
По данному факту следователи начали уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя и о покушении на умышленное убийство.
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