В одном из сел Нововолынской территориальной общины случилось недоразумение в семье. Мужчина с ножом напал на своих родственников. Пострадал даже правоохранитель.

Из-за громкой драки на место прибыли полицейские. Они и требовали прекратить столкновения.

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Что произошло во время столкновений

Уже на месте сотрудники полиции увидели, что один из участников драки держит в руках несколько ножей. Мужчина никак не отреагировал на требования полицейских. Вместе с тем начал бить резкими ударами ножа своего брата и жену.

Впоследствии мужчина набросился с холодным оружием и на полицейских. Поэтому правоохранитель выстрелил в воздух.

Внимание! Согласно статье 46 Закона Украины "О полиции" применение огнестрельного оружия является наиболее строгой мерой государственного принуждения. Полицейский уполномочен ее применять только в исключительных случаях. В частности, и для отражения нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы жизни или здоровью.

Состояние пострадавших

В результате инцидента мужчин и жену одного из братьев госпитализировали. Полицейский также получил ножевые ранения. Он тоже в больнице.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя и о покушении на умышленное убийство.