Министерство здравоохранения во второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса. Теперь к "красным" попали 10 регионов, хотя еще утром было 13.

Утром 27 марта Минздрав опубликовал новое карантинное зонирования в Украине – 13 из 24 областей обозначили "красными".

Ранее В красной зоне уже большинство регионов: Минздрав добавил туда еще 2 области

Новые зонирования от Минздрава: второй раз за день

Однако через несколько часов в министерстве решили перенести Ровненскую, Черкасскую и Черниговскую области в оранжевую карантинную зону. Поэтому сейчас, по версии Минздрава, есть 10 "красных" областей.

Список "красных" регионов от Минздрава:

Киев;

Киевская область;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковска,

Львовская;

Николаевская;

Одесская,

Сумская;

Черновицкая.



Минздрав второй раз за день обновил "красные области" / Скриншот с сайта Минздрава

К слову, изменения внесли после того, как Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении красной зоны в Черниговской области с 29 марта.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.