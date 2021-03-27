Минздрав второй раз за день обновил "красные области": теперь их 10
Министерство здравоохранения во второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса. Теперь к "красным" попали 10 регионов, хотя еще утром было 13.
Источник:Минздрав
Утром 27 марта Минздрав опубликовал новое карантинное зонирования в Украине – 13 из 24 областей обозначили "красными".
Ранее В красной зоне уже большинство регионов: Минздрав добавил туда еще 2 области
Новые зонирования от Минздрава: второй раз за день
Однако через несколько часов в министерстве решили перенести Ровненскую, Черкасскую и Черниговскую области в оранжевую карантинную зону. Поэтому сейчас, по версии Минздрава, есть 10 "красных" областей.
Список "красных" регионов от Минздрава:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска,
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская,
- Сумская;
- Черновицкая.
Минздрав второй раз за день обновил "красные области" / Скриншот с сайта Минздрава
К слову, изменения внесли после того, как Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении красной зоны в Черниговской области с 29 марта.
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