Минздрав снова отнес Черниговщину в красную зону: теперь там 11 регионов
Министерство здравоохранения снова отнесло Черниговскую область в красную зону. Ранее регион туда добавили 27 марта, однако через несколько часов забрали в оранжевую.
Источник:Минздрав
Теперь в красной зоне списка Минздрава оказалось 11 областей.
Ранее Минздрав второй раз за день обновил "красные области": теперь их 10
Накануне Черниговскую, Черкасскую и Ровенскую область отнесли к красной зоны, но потом забрали.
Какие области в красной зоне: список Минздрава
- город Киев;
- Киевская область;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Коронавирус в Украине и карантин: что надо знать
- За сутки 28 марта в Украине диагностировали 8 346 случаев коронавируса, из них 344 ребенка и 140 медработников. Кроме того, сделали около 4 тысяч прививок.
- За все время пандемии в Украине заболело более 1,6 миллиона человек. Выздоровели 1,3 миллиона человек, а умерли 32 132.
- Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти ввели адаптивный карантин.
- Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что когда большинство областей будет в красной зоне, то, вероятно, придется возвращаться в локдаун.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 15 марта также говорил, что локдаун могут ввести, если более 50% областей станут "красными".
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