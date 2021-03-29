Министерство здравоохранения снова отнесло Черниговскую область в красную зону. Ранее регион туда добавили 27 марта, однако через несколько часов забрали в оранжевую.

Теперь в красной зоне списка Минздрава оказалось 11 областей.

Ранее Минздрав второй раз за день обновил "красные области": теперь их 10

Накануне Черниговскую, Черкасскую и Ровенскую область отнесли к красной зоны, но потом забрали.

Какие области в красной зоне: список Минздрава

город Киев;

Киевская область;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Черновицкая;

Черниговская.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Коронавирус в Украине и карантин: что надо знать