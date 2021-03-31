В Слободском районе Харькова вечером 30 марта водитель грузовика Man наехал на пешехода, который в это время мыл фары автомобиля. Это случилось на перекрестке. Мужчина от полученных ран умер на месте.

Трагедия произошла на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда. Полицию туда вызвали примерно в 19:20.

К теме Внезапно выбежал на дорогу: на Львовщине водитель Skoda сбил 8-летнего мальчика – фото



Место, где грузовик наехал на мужчину / Фото Нацполиции

Подробнее о происшествии

48-летний водитель грузовика с полуприцепом стоял на перекрестке и ждал зеленый свет светофора. Когда можно было двигаться, он наехал на мужчину. Вероятно, водитель не заметил человека возле своего авто.

Пострадавший в этот момент мыл фары возле правого угла грузовика. Сообщают, что он был за пределами пешеходного перехода.

Информацию об этом происшествии внесли в Единый реестр обращений. Правоохранители планируют открыть уголовное производство.

Обратите внимание Новые штрафы за нарушение ПДД: какими правилами пренебрегают чаще всего

Перекресток, где произошло ДТП / Карта Google

Последние громкие ДТП с пешеходами