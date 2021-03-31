Мыл фары и попал под грузовик: смертельное ДТП в Харькове
В Слободском районе Харькова вечером 30 марта водитель грузовика Man наехал на пешехода, который в это время мыл фары автомобиля. Это случилось на перекрестке. Мужчина от полученных ран умер на месте.
Источник:полиция Харьковщины
Трагедия произошла на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда. Полицию туда вызвали примерно в 19:20.
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Место, где грузовик наехал на мужчину / Фото Нацполиции
Подробнее о происшествии
48-летний водитель грузовика с полуприцепом стоял на перекрестке и ждал зеленый свет светофора. Когда можно было двигаться, он наехал на мужчину. Вероятно, водитель не заметил человека возле своего авто.
Пострадавший в этот момент мыл фары возле правого угла грузовика. Сообщают, что он был за пределами пешеходного перехода.
Информацию об этом происшествии внесли в Единый реестр обращений. Правоохранители планируют открыть уголовное производство.
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Перекресток, где произошло ДТП / Карта Google
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