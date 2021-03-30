Верховная Рада постановила выплатить бизнесу по 8 тысяч гривен помощи. Впрочем, предпринимателям нужна совсем другая помощь.

Бизнесмен и основатель пиццерии Veterano Леонид Остальцев рассказал, что первую выплату таки получил, но это мизер для его бизнеса. И добавил, если в дальнейшем так будет продолжаться, придется действовать по-другому.

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По его словам, эти выплаты не то, что не меняют ситуацию – они вообще никак не влияют на бизнес. Он считает, что это"советский подход к решению проблемы".

"Для моего бизнеса, в целом с начала карантина, общая сумма убытков составила почти 1,6 миллиона гривен. Это не учитывая недозаработанные деньги", – сказал Остальцев.

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