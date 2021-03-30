Мы выживаем, придется принимать болезненные решения, – Остальцев о выплате ФЛП
Верховная Рада постановила выплатить бизнесу по 8 тысяч гривен помощи. Впрочем, предпринимателям нужна совсем другая помощь.
Источник:24 канал
Бизнесмен и основатель пиццерии Veterano Леонид Остальцев рассказал, что первую выплату таки получил, но это мизер для его бизнеса. И добавил, если в дальнейшем так будет продолжаться, придется действовать по-другому.
Обратите внимание Карантинные выплаты: как получить 8 тысяч для ФЛП
По его словам, эти выплаты не то, что не меняют ситуацию – они вообще никак не влияют на бизнес. Он считает, что это"советский подход к решению проблемы".
"Для моего бизнеса, в целом с начала карантина, общая сумма убытков составила почти 1,6 миллиона гривен. Это не учитывая недозаработанные деньги", – сказал Остальцев.
Другие потери
Как отметил ветеран АТО и бизнесмен, он очень гордится тем, что не уволил ни одного человека с начала локдауна. Однако сейчас все может измениться.
Мы выживаем и находимся в процессе работы с вопросом относительно сотрудников. В любом случае придется принимать очень болезненные решения. Это без вариантов,
– добавил бизнесмен.
Остальцев о помощи ФЛП: смотрите видео
Поделиться новостью