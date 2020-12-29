В "Слуге народа" считают, что в 2020 году парламент справился с большинством своих задач. Среди исторических достижений назвали открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса и завершение первого этапа децентрализации.

Некоторые достижения Рады Арахамия назвал историческими

Еще среди достижений в президентской политсиле назвали принятие закона о водном транспорте, а также закона о деривативах. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина.

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Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это, прежде всего, открытие рынка земли, что в течение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила,

– отметил Арахамия.

В "Слуге народа" отметили важность легализации игорного бизнеса в Украине. Так как такой вид деятельности существовал в тени.

Арахамия также убежден в исторической важности завершения первого этапа реформы децентрализации. Глава фракции сказал, что укрупнение районов позволит сэкономить 10 миллиардов гривен, которые пойдут на общины.

Какие провалы перечислил Арахамия

Провал реформы СБУ.

Несоздание Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы.

Непринятие во втором чтении закона о референдуме.

Не проведена амнистия капиталов.

Из крупных реформ это, наверное, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить,

– добавил Арахамия.

В феврале, возможно, примут закон о референдуме

Глава фракции "Слуга народа" считает, что в январе 2021-го года парламент возьмется за реализацию планов. В феврале, возможно, примут в целом законопроект о референдуме.