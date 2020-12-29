Мы выполнили нашу программу примерно на 70%, – Арахамия об успехах и провалах Рады в 2020
В "Слуге народа" считают, что в 2020 году парламент справился с большинством своих задач. Среди исторических достижений назвали открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса и завершение первого этапа децентрализации.
Некоторые достижения Рады Арахамия назвал историческими
Еще среди достижений в президентской политсиле назвали принятие закона о водном транспорте, а также закона о деривативах. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина.
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Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это, прежде всего, открытие рынка земли, что в течение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила,
– отметил Арахамия.
В "Слуге народа" отметили важность легализации игорного бизнеса в Украине. Так как такой вид деятельности существовал в тени.
Арахамия также убежден в исторической важности завершения первого этапа реформы децентрализации. Глава фракции сказал, что укрупнение районов позволит сэкономить 10 миллиардов гривен, которые пойдут на общины.
Какие провалы перечислил Арахамия
- Провал реформы СБУ.
- Несоздание Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы.
- Непринятие во втором чтении закона о референдуме.
- Не проведена амнистия капиталов.
Из крупных реформ это, наверное, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить,
– добавил Арахамия.
В феврале, возможно, примут закон о референдуме
Глава фракции "Слуга народа" считает, что в январе 2021-го года парламент возьмется за реализацию планов. В феврале, возможно, примут в целом законопроект о референдуме.
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