Украина уже начала действовать по плану "Б" в урегулировании конфликта на востоке Украины. По словам вице-премьера – министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, речь идет о реинтеграции Донбасса еще до того времени, как оттуда выведут российские войска.

Украина уже начала реинтеграцию Донбасса, – Резников

План "Б" – это скорее условный срок. Об этом Резников сообщил в интервью "Суспільному".

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Мы уже сегодня работаем по плану "Б" – когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон О государственной политике переходного периода. Этого не было 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы,

– отметил Резников.

Чиновник отметил, что переговоры при посредничестве ОБСЕ могут затянуться на десятилетия, и это впоследствии грозит "горячей фазой". В качестве примера Резников привел Нагорный Карабах. Прекращение войны возможно только благодаря договоренности на уровне лидеров "нормандского формата" .

В рамках Минска, считает Резников, можно лишь согласовывать определенные вопросы относительно текущей ситуации. И шаги для реинтеграции оккупированных территорий официальный Киев начал делать уже сейчас.

Ранее СНБО сообщил, что работает над планом "Б" по Донбассу

Отметим, что в начале декабря прошел год со времени Парижского саммита, на котором встретились лидеры "нормандской четверки". После этого в СНБО планировали разрабатывать план "Б" по решению ситуации на Донбассе. Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщал, что такой план может быть утвержден уже в начале 2021 года.