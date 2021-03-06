Писателю и журналисту Станиславу Асееву удалось выжить и вырваться из плена донецких боевиков. Он считает, что Россию во время войны могут остановить очень жесткие международные санкции.

Об этом Асеев рассказал в интервью "Радио Свободе". Писатель выразил сомнение, что Украина дождется гораздо более мощных санкций в отношении России.

К теме Это произойдет, но не в ближайшие 5 – 7 лет, – Асеев о войне на Донбассе

Если будут очень мощные экономические санкции со стороны США, например, отключение от SWIFT, то возможно (это остановит Россию – 24 канал). Но я сомневаюсь, что они будут. Здесь просто надо понимать, что мы сегодня в статусе людей, которых шантажируют,

– отметил Асеев.

На оккупированных территориях – полностью российское инфопространство

Асеев сообщил, что на оккупированных территориях полностью российское информационное пространство. Более насыщенным российской пропагандой его представить сложно.

Они хотят, чтобы мы де-факто оставили все, как есть, всю эту структуру оставили, а де-юре за все это взяли ответственность и приняли в структуры Украины,

– сказал Асеев.

США продлили санкции против России

Отметим, что в начале марта американский президент Джо Байден продлил санкции США против России из-за агрессии на территории Украины. Действовать карательные ограничения будут по меньшей мере до 6 марта 2022 года. Говорится о продлении президентского указа от 6 марта 2014 года, который подписал еще Барак Обама.