Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины, – Зеленский
Власть готова "перекрыть кислород" всем людям, которые разрушают независимость Украины. Владимир Зеленский отметил, что Украина ведет активную информационную войну внутри страны. А санкции против Виктора Медведчука – практическое доказательство результативности этой борьбы.
Источник:24 канал
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с литовским коллегой Гитанасом Науседой.
Читайте также Мощный шаг в ЕС: Украина и Литва подписали документы о сотрудничестве
Зеленский о борьбе власти за Украину
Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень проста: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями,
– отметил Зеленский.
Так глава государства прокомментировал введение санкций против медведчуковских каналов.
Президент подчеркнул, что Украина переживает не только войну на Донбассе, но и страдает от мощной информационной войны внутри страны.
"Поэтому вы и видите действия, направленные против таких людей, у которых, кроме паспорта Украины, больше ничего украинского нет", – добавил глава государства.
Напомним, против кума Путина Виктора Медведчука недавно ввели санкции.
Санкции против Медведчука: коротко
- Решение о санкциях против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко приняли на заседании СНБО 19 февраля. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
- Ограничения касаются блокирования финансовых активов, торговых операций, а также остановки экономических и финансовых обязательств.
- По словам главы СБУ Ивана Баканова, санкции ввели из-за расследования о финансировании терроризма.
- Сам Медведчук заявил, что власть "идет по беспределу". Кум Путина утверждает, что готов даже к аресту.
Поделиться новостью