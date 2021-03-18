Власть готова "перекрыть кислород" всем людям, которые разрушают независимость Украины. Владимир Зеленский отметил, что Украина ведет активную информационную войну внутри страны. А санкции против Виктора Медведчука – практическое доказательство результативности этой борьбы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

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Зеленский о борьбе власти за Украину

Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень проста: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями,

– отметил Зеленский.

Так глава государства прокомментировал введение санкций против медведчуковских каналов.

Президент подчеркнул, что Украина переживает не только войну на Донбассе, но и страдает от мощной информационной войны внутри страны.

"Поэтому вы и видите действия, направленные против таких людей, у которых, кроме паспорта Украины, больше ничего украинского нет", – добавил глава государства.

Напомним, против кума Путина Виктора Медведчука недавно ввели санкции.

Санкции против Медведчука: коротко