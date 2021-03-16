Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, – Зеленский о "референдуме" в Крыму
В годовщину так называемого "референдума" в Крыму Владимир Зеленский заявил, что Украине вернут украинское. На базе Крымской платформы объединится весь мир.
Источник:Твитер Владимира Зеленского
Зеленский подчеркнул, что 7 лет назад Россия устроила фейковый референдум.
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Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское,
– заметил украинский лидер.
Крымская платформа: последние новости
- 26 февраля 2021 года Владимир Зеленский дал старт работе Крымской платформы.
- Первый ее саммит уже анонсировали на 23 августа – за день до Дня Независимости.
- Такие решительные действия Украины наделали переполоха в России. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские власти якобы "под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право".
- В Украине такие заявления страны-оккупанта назвали политическим буллингом.
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