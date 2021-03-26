Не знаем, что сейчас в голове у Путина, – Данилов о ситуации на востоке
Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о вероятности начала активных боевых действий на Востоке. Он убежден, что от Владимира Путина можно ожидать чего угодно.
Ситуация на территории Донецкой и Луганской областей является сложной уже на протяжении 7 лет, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
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Данилов подчеркнул, что после нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года Украина взяла на себя определенные обязательства, и президент Зеленский выполнил все без исключения.
В частности, как отметил секретарь СНБО, построили новый контрольно-пропускной пункт, чтобы гражданам легче было передвигаться. В целом было сделано и немало других лет.
К большому сожалению, со стороны России не выполнено ничего. Они постоянно говорят: "Так это же не мы". Вы и в Крыму говорили "это же не мы", и в Приднестровье,
– заметил он.
"Во многих других точках, где вы разжигали конфликт и где, к большому сожалению, гибнут люди, Вы говорили, что это не вы", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Украинская армия готова ко всему, – Данилов
Глава СНБО также прокомментировал слова президента США – Байден назвал Путина убийцей. Данилов отметил, что тот просто ответил на вопрос, кто есть кто, поэтому не на что обижаться.
"Мы не знаем, что в голове сейчас у Путина, может ли он начать что-то или нет (активные боевые действия на востоке Украины – 24 канал)", – пояснил секретарь СНБО.
По его словам, единственное, что можно сказать – то, что ВСУ готовы к любому развитию событий. Ведь это уже не армия 2014 года, и общество также очень зрелое.
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