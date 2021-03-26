Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о вероятности начала активных боевых действий на Востоке. Он убежден, что от Владимира Путина можно ожидать чего угодно.

Ситуация на территории Донецкой и Луганской областей является сложной уже на протяжении 7 лет, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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Данилов подчеркнул, что после нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года Украина взяла на себя определенные обязательства, и президент Зеленский выполнил все без исключения.

В частности, как отметил секретарь СНБО, построили новый контрольно-пропускной пункт, чтобы гражданам легче было передвигаться. В целом было сделано и немало других лет.

К большому сожалению, со стороны России не выполнено ничего. Они постоянно говорят: "Так это же не мы". Вы и в Крыму говорили "это же не мы", и в Приднестровье,

– заметил он.

"Во многих других точках, где вы разжигали конфликт и где, к большому сожалению, гибнут люди, Вы говорили, что это не вы", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Украинская армия готова ко всему, – Данилов

Глава СНБО также прокомментировал слова президента США – Байден назвал Путина убийцей. Данилов отметил, что тот просто ответил на вопрос, кто есть кто, поэтому не на что обижаться.

Справка. Путин уже отреагировал на высказывания американского лидера. Он, в частности, вспомнил детскую поговорку – "Кто как обзывается, сам так называется".

"Мы не знаем, что в голове сейчас у Путина, может ли он начать что-то или нет (активные боевые действия на востоке Украины – 24 канал)", – пояснил секретарь СНБО.

По его словам, единственное, что можно сказать – то, что ВСУ готовы к любому развитию событий. Ведь это уже не армия 2014 года, и общество также очень зрелое.