Мы не обещали COVID-19, – Корниенко о том, "где обещанные посадки"
Александр Корниенко объяснил, почему обещанные "посадки весной" так и не произошли. Политик отметил, что его команда точно не обещала коронавирус.
Источник:LB.ua
Общаясь с журналисткой о невыполнении некоторых предвыборных обещаний, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что "на бордах мы не обещали COVID-19".
Актуально "Потому что накипело": Корниенко объяснил, почему Дубинского исключили из фракции
На вопрос "Где же обещанные посадки", Корниенко еще раз повторил: "Мы не обещали COVID-19".
В то же время далее нардеп отметил, что коронавирусом можно оправдать не все.
Вопрос посадок нельзя (оправдать – 24 канал). А вот экономику точно нужно рассматривать сквозь призму COVID-19,
– подчеркнул Корниенко.
По словам Корниенко, избиратели "Слуги народа" должны и сами это понимать.
"Посадки весной": что известно
- Одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского была "весна посадок" среди украинских коррупционеров. Однако она так и не наступила.
- В апреле 2020 года Зеленский заявил, что все-таки "весна придет – сажать будем". В то же время гражданам Украины нужно понять, чего они хотят.
- В декабре 2020 года президент отметил, что борьба с коррупцией в Украине сейчас продолжается. Зеленский подчеркнул: "Все признают, в том числе и британские, и американские разведки, что "верхушка" нашей страны взяток не берет".
Поделиться новостью