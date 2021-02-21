Александр Корниенко объяснил, почему обещанные "посадки весной" так и не произошли. Политик отметил, что его команда точно не обещала коронавирус.

Общаясь с журналисткой о невыполнении некоторых предвыборных обещаний, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что "на бордах мы не обещали COVID-19".

Актуально "Потому что накипело": Корниенко объяснил, почему Дубинского исключили из фракции

На вопрос "Где же обещанные посадки", Корниенко еще раз повторил: "Мы не обещали COVID-19".

В то же время далее нардеп отметил, что коронавирусом можно оправдать не все.

Вопрос посадок нельзя (оправдать – 24 канал). А вот экономику точно нужно рассматривать сквозь призму COVID-19,

– подчеркнул Корниенко.

По словам Корниенко, избиратели "Слуги народа" должны и сами это понимать.

"Посадки весной": что известно