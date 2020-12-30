Северный апелляционный хозяйственный суд 9 декабря возобновил рассмотрение иска о возврате акций "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому. В 2021 году борьба с олигархами продолжится.

Борьба между Зеленским и Коломойским – это совсем не та борьба, которая была между Порошенко и этим олигархом. Об этом сообщил эксперт с политики Александр Солонтай в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

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Избавиться от олигархов нельзя

По его словам, это не фронт и не война, это ситуативные действия. По мнению эксперта, избавиться от олигархов в 2021 году никаких шансов нет.

Хорошо, что война между олигархами не развалила нашу страну в 2020 году. Хорошо, что олигархи не бегают на перегонки в Кремль,

– отметил Солонтай.

Нормирование олигархического состояния Украины

Он отметил, что в 2020 году состоялось нормирование олигархического состояния Украины. Коломойский больше не является самым первым олигархом. Он один из олигархического круга страны. "Его влияние немного уменьшилось, война с Зеленским не началась, а нишу первенства быстро позанимали по кусочкам другие олигархи: Ахметов, Пинчук и другие", – также отметил эксперт.

Первого лучшего олигарха нет

У Зеленского, как утверждал политолог, больше нет первого лучшего олигарха. Коломойский не выращивает свою олигархическую семью, а они в то же время не претендуют на то, что кто-то из них должен быть равнее.

"Украина олигархической страной была, есть и останется в ближайшее время", – добавил Солонтай. По его словам, в этом случае есть негативные и позитивные стороны. С одной стороны, блокирована экономическая реформа. Поэтому в ближайшее время нет возможности превратить страну в средний класс. С другой стороны, олигархи защищают страну и становятся ближе к народу.

Дело Приватбанка: кратко