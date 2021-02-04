В Украине появилась угроза силовых провокаций – об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк. Он пояснил, что такая угроза возникла из-за блокирования каналов российской пропаганды а именно ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Источник: 24 канал

Сейчас по социальным сетям активно распространяются призывы, чтобы решение Совета национальной безопасности и обороны Украины не выполнялось и чтобы каналы работали дальше. Об этом в эфире сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Силовых акций не допустят

По его словам, большинство таких заявлений от ботов: кто-то пытается взбудоражить гражданское общество. Но полиция вместе со Службой безопасности Украины готова отвечать на любые вызовы, которые будут касаться нарушения закона.

Мы не допустим каких-либо силовых акций, нарушений общественного порядка. Могут быть мирные митинги без оружия и насилия. Сила должна быть только в государстве, которая будет применяться по закону,

– отметил Геращенко.

Защита информационного пространства

Он отметил, что решение СНБО и указ президента о прекращении вещания каналов по которым есть признаки финансирования со стороны террористических организаций, являются законными и правильными.

"Мы должны защищать наше информационное пространство от тех вещателей, которые получают деньги из территории России", – сказал Геращенко.

Технологии маскировки

По словам заместителя МВД, современные технологии маскировки в социальных сетях ставят достаточно сложные задачи по выявлению ботов. Ботофермами могут управлять и из России, и из Украины. Боты под видом обычных людей пытаются создать общественное мнение за или против каких-то явлений.

В СБУ изучают заявления

Также Геращенко добавил, что в СБУ тщательно изучают все заявления, которые звучат от пророссийских каналов. Представителям медиа выдвинут подозрения, если там будет состав преступления, предусмотренный:

109-й статьей Уголовного Кодекса Украины (Призыв к насильственному свержению государственной власти в Украине);

110-й статьей Уголовного Кодекса Украины (Призыв к расчленению Украины).

Блокировка каналов Медведчука: коротко

Каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку, прекратили вещание.

Это произошло после того, как СНБО ввела санкции против их владельца.

Министерство культуры и информационной политики в ближайшее время обратится в компанию YouTube, чтобы та закрыла страницы пророссийских каналов.

Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала