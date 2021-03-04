Денис Шмыгаль подытожил год работы правительства и подчеркнул, что никто не держится за должность. Однако политик убежден: ориентироваться нужно не на время пребывания у власти, а на конкретный результат.

Премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что каждое правительство имеет свои вызовы и кризисные ситуации.

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Однако никто не участвует в часовом забеге: "Кто сколько пробудет, кто дольше пробудет, кто дальше во времени пробежит какую-то дистанцию на какой-то должности".

Мы говорим о результате. Это тяжелая работа. Это очень конкретная работа. Мы хотим ее сделать, и мы не держимся за должности,

– подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, через неделю после начала работы его правительства в Украине пришлось ввести карантин. Шмыгаль подчеркнул, что именно это решение спасло страну от "итальянского сценария".

Что еще сказал Шмыгаль

Среди главных достижений правительства Шмыгаль выделил:

доплаты к пенсии в размере 500 грн для людей старше 80 лет;

выплаты по 2 тысячи гривен на ребенка ежемесячно семьям ФЛП, которые приостановили свою деятельность из-за карантинных ограничений;

в Украине запустили программу по частичной безработице – это помогло сохранить более 500 тысяч рабочих мест.

в апреле заработал портал "Дия";

в июне Украина стала партнером расширенных возможностей для НАТО;

минимальную зарплату для украинцев увеличили до 5 тысяч гривен.

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