Мы не держимся за должности, – Шмыгаль подытожил год работы правительства
Денис Шмыгаль подытожил год работы правительства и подчеркнул, что никто не держится за должность. Однако политик убежден: ориентироваться нужно не на время пребывания у власти, а на конкретный результат.
Источник:Денис Шмыгаль
Премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что каждое правительство имеет свои вызовы и кризисные ситуации.
Актуально Шмыгаль говорит, что оснований увольнять Авакова нет
Однако никто не участвует в часовом забеге: "Кто сколько пробудет, кто дольше пробудет, кто дальше во времени пробежит какую-то дистанцию на какой-то должности".
Мы говорим о результате. Это тяжелая работа. Это очень конкретная работа. Мы хотим ее сделать, и мы не держимся за должности,
– подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьер-министра, через неделю после начала работы его правительства в Украине пришлось ввести карантин. Шмыгаль подчеркнул, что именно это решение спасло страну от "итальянского сценария".
Что еще сказал Шмыгаль
Среди главных достижений правительства Шмыгаль выделил:
- доплаты к пенсии в размере 500 грн для людей старше 80 лет;
- выплаты по 2 тысячи гривен на ребенка ежемесячно семьям ФЛП, которые приостановили свою деятельность из-за карантинных ограничений;
- в Украине запустили программу по частичной безработице – это помогло сохранить более 500 тысяч рабочих мест.
- в апреле заработал портал "Дия";
- в июне Украина стала партнером расширенных возможностей для НАТО;
- минимальную зарплату для украинцев увеличили до 5 тысяч гривен.
Назначение Шмыгаля: что известно
- Денис Шмыгаль занял пост премьер-министра Украины в марте 2020 года.
- Его назначение президент Владимир Зеленский прокомментировал словами: "Сейчас украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное".
- Шмыгаль тогда заявил, что "никто из нас не пришел на десятилетия, каждый из нас осознает ответственность".
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