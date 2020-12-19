Уже готов компромиссный законопроект, который учел требования протестующих предпринимателей. Дальше – дело за парламентом. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Налоговая: компромисс с ФЛП есть

В Государственной налоговой службе Украины заявили, что с ФЛП, протестующими в Киеве, нашли компромисс еще неделю назад. Так сказал председатель ГНСУ Алексей Любченко 18 декабря в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Совсем недавно, в минувшие выходные, разработали законопроект, полностью устраивающий руководителей акций, которые были ими на тот момент – Доротича, Орлова... И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба,

– сказал Любченко.

Он уточнил, что специалисты налоговой отрабатывали предлагаемые законодательные изменения в соответствии с требованиями протестующих предпринимателей. Теперь же дело за парламентом.

"Сейчас мяч на стороне ФЛП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговую службу втягивали в политические процессы, чтобы она влияла на политику".

Протесты предпринимателей: что происходит

Верховная Рада отложила на 2022 год обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП II – IV групп, которое и спровоцировало протесты предпринимателей (начались 15 декабря 2020).

Однако даже после такого решения парламента протесты ФЛП не прекратили. Сейчас они:

Требуют полностью отменить идею введения обязательных кассовых аппаратов.

Критикуют решение правительства о локдауне с 8 по 24 января 2021 года.

А также возмущены усилением налогового давления.

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