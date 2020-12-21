Дмитрий Разумков заявил, что такой открытости работы, как в парламенте, нет в других государственных структурах. Поэтому и возникает негатив и недоверие к Раде, ведь люди, мол, замечают только плохое.

Что сказал Разумков

Верховной Раде сложнее всего завоевать высокий уровень доверия украинцев. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер парламента Разумков, сообщает 24 канал.

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Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и того как транслируются все заседания Рады, вы не увидите ни из Офиса Президента, ни из Кабмина,

– отметил Разумков.

Он добавил, что когда происходит что-то хорошее, то это замечают очень редко.

"А если что-то плохое, в частности скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне не хотелось другого", – объяснил спикер Рады.

Разумков о собственном рейтинге

Спикер парламента поблагодарил украинцев за уровень доверия к его работе. Впрочем, комментировать собственный рейтинг он отказался.

"Что касается моего рейтинга – думаю, мне будет некорректно что-то комментировать. Хотелось бы выразить благодарность людям за доверие. Надеюсь, они не будут во мне разочаровываться", – сказал Разумков.

Заметим, согласно данным Центра Разумкова, уровень доверия украинцев к спикеру парламента высок: 7,2% доверяют полностью, 27,9% – скорее доверяют.

Обратите внимание! По данным социологов, больше всего украинцы доверяют армии, волонтерам, ГСЧС, церкви, добровольческим батальонам и пограничникам.