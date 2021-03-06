Леонид Кравчук осудил российских топ-политиков, которые представляют из себя "посредников" в войне с Украиной и заявляют о "готовности помочь" нашему государству. Первый президент заверил агрессора, Украина уже не та, какой была всего несколько лет назад.

В эфире одного из телеканалов глава украинской группы в трехсторонних переговорах отметил, что Россия сначала пересекает все красные линии, а потом сама же горланит об их пересечении.

Интересно Все решает Путин, – Кравчук об общении с Пушилиним в эфире пропагандистов

Ссылаясь на слова главы МВД Арсена Авакова, первый президент Украины рассказал, что наше государство имеет адекватные ответы на все возможные сценарии развития войны.

Сегодня Украина не та, какой была 5, 6 или 7 лет назад. Сегодня мы готовы. Мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто полезет к нам без приглашения,

– заявил Леонид Кравчук.

Политик также отметил, что россияне – в частности Путин, Лавров, Песков, Грызлов и другие – в разные времена войны говорили разные вещи, но всегда сводили все к тому, будто они на Донбассе "только наблюдатели".

"Они нам, видите ли, помогают решить вопрос некоего "внутреннего конфликта". А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери", – резко заявил глава делегации в ТКГ.

Леонид Макарович подчеркнул, что просить агрессора помощи против самого же агрессора – это некая странность. Резюмируя, президент заявил о неадекватности российского руководства в оценке ситуации и интеллектуальных способностей противника.

Предыдущие заявления Кравчука о войне