Владимир Зеленский анонсировал 1600 инфраструктурных проектов в каждое украинское село. Продолжительность их реализации оценили в 9 – 10 лет.

Во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" Зеленский анонсировал рабочие места и восстановление инфраструктуры в сельской местности.

Актуально Без "распятого мальчика": Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации

Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие 3,5 – 4 года,

– сказал Зеленский.

Что сказал Зеленский

Молодежь и люди трудоспособного возраста уезжают из сел, потому что не могут найти там работу. Это приводит к упадку других отраслей. В частности, закрываются дошкольные учебные заведения и школы, которые не нужны пожилым людям.

Первый опыт по восстановлению жизни в селах власть уже получила. Это произошло во время работы над КПВВ на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. В частности, удалось восстановить ряд сфер жизни. В частности, работу центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек.

На примере КПВВ можно заметить, какие услуги работают, а чего не хватает и стоит добавить.

Спонсировать реализацию этих проектов можно за деньги спонсоров или при поддержке бизнеса.

Кроме того, для сел разрабатывают экономическую программу.

Обратите внимание! Украина 10 ноября открыла 7 КПВВ на Донбассе. Однако из-за действий оккупантов работают только пункты пропуска "Станица Луганская" и "Новотроицкое".