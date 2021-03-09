Мы готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село, – Зеленский
Владимир Зеленский анонсировал 1600 инфраструктурных проектов в каждое украинское село. Продолжительность их реализации оценили в 9 – 10 лет.
Источник:24 канал
Во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" Зеленский анонсировал рабочие места и восстановление инфраструктуры в сельской местности.
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Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие 3,5 – 4 года,
– сказал Зеленский.
Что сказал Зеленский
- Молодежь и люди трудоспособного возраста уезжают из сел, потому что не могут найти там работу. Это приводит к упадку других отраслей. В частности, закрываются дошкольные учебные заведения и школы, которые не нужны пожилым людям.
- Первый опыт по восстановлению жизни в селах власть уже получила. Это произошло во время работы над КПВВ на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. В частности, удалось восстановить ряд сфер жизни. В частности, работу центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек.
- На примере КПВВ можно заметить, какие услуги работают, а чего не хватает и стоит добавить.
- Спонсировать реализацию этих проектов можно за деньги спонсоров или при поддержке бизнеса.
- Кроме того, для сел разрабатывают экономическую программу.
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