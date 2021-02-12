Мы должны постоянно ездить "на ноль": Зеленский опубликовал видео о поездке на Донбасс
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором отчитался о своей поездке на Донбасс вместе с послами G7.
Источник:телеграм Владимира Зеленского
По словам президента, на передовую нужно ездить и самим, и с иностранными гостями, чтобы убедиться, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам.
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Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами – чтобы понимать, что наша армия сильна – как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями,
– подчеркнул Зеленский.
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