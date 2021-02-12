Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором отчитался о своей поездке на Донбасс вместе с послами G7.

По словам президента, на передовую нужно ездить и самим, и с иностранными гостями, чтобы убедиться, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам.

К теме События на Донбассе никогда не должны стать привычными, – Зеленский

Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами – чтобы понимать, что наша армия сильна – как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями,

– подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется...