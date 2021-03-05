Сергей Стерненко записал видеообращение из зала суда в Одессе. Он поблагодарил украинцев за поддержку и выразил надежду, что справедливость восторжествует. Активист ожидает реакцию со стороны Владимира Зеленского. А также призвал всех неравнодушных выйти на акции протеста 8 и 9 марта.

Стерненко 5 марта записал очередной видеоблог, однако на этот раз из зала Приморского суда Одессы.

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Благодарность за поддержку

Я очень благодарен за Вашу поддержку, я вижу ее, чувствую, слышу. Эта поддержка очень сильно вдохновляет и дает силы дальше на борьбу,

– заявил Стерненко.

Он подчеркнул, что пока активисты борются за него и, в частности, Андрея Антоненко, то есть шанс на то, что все будет хорошо.

Стерненко убежден, что "рано или поздно гидру удастся одолеть". Однако активист считает, что если власть "дальше будет чинить произвол, который совершает, то может закончить, как режим Януковича".

Ожидание реакции Зеленского

Кроме того, активист отметил, что ждет реакции относительно ситуации с ним со стороны Владимира Зеленского.

Меня удивляет, что он молчит. Тысячи людей выходили под Офис Президента дважды, а он до сих пор молчит,

– отметил активист.

По его мнению, возможно, есть кто-то, кто хочет подставить президента, чтобы ухудшить его имидж в глазах общества. Стерненко убежден, что худшим для Зеленского будет молчание.

Акции протеста

Активист призвал неравнодушных присоединятся к протестам, которые запланированы на 8 и 9 марта. В частности, и ради Андрея Антоненко, который более 1 года находится в тюрьме.

Мы должны бороться за свои права,

– добавил Стерненко.

Он обратил внимание: если этого не делать, тогда права украинцев могут забрать.

Справка. Недавно Апелляционный суд Киева оставил Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей до 2 апреля. Защита в очередной раз пыталась добиться смягчения меры пресечения, однако безуспешно.

Обращение Сергея Стерненко из суда: смотрите видео

Стерненко осудили: основное

Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы. Активиста обвинили якобы в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича и краже 300 гривен.

Из-за приговора люди в разных городах вышли на массовые протесты. На Банковой даже произошли столкновения, в которых пострадали 40 человек. Протестующие объявили бессрочную акцию.

Впоследствии активист подал апелляцию в суд, в которой просил отменить приговор, который "является не только абсурдным и незаконным, но и также инструментом политической расправы".



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала