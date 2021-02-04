Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что иногда дискутирует с президентом Владимиром Зеленским. И такие дискуссии считает нормальным рабочим процессом.

Источник: УНИАН

В интервью одному из украинских телеканалов спикер Рады сказал, что между ним и главой государства есть определенные дискуссионные вопросы. Так Дмитрий Разумков ответил на вопрос, поддерживает ли он политику Владимира Зеленского.

Читайте также Не санкции, а уголовная ответственность, – Разумков о сотрудничестве со страной-агрессором

Что говорит Разумков об отношениях с Зеленским

Разумков ответил, что "по многим вопросам" политику президента поддерживает. Но не по всех.

Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина,

– заявил глава Верховной Рады.

А когда у него уточнили, больше ли стало в последнее время таких "спорных вопросов", Разумков ответил: "По-разному. И я думаю, что это нормальный рабочий процесс".

Что известно о последних разногласия Зеленского и Разумкова

В ноябре 2020 председатель ВРУ вносил в парламент законопроект по решению конституционного кризиса (когда Конституционный суд фактически отменил обязательное декларирование состояния для чиновников и судей). Документ от Разумкова отличался от инициативы Зеленского, который тогда предлагал КСУ разогнать.

В декабре и январе Дмитрий Разумков не поддержал назначение Юрия Витренко в правительство на должность вице-премьер-министра – министр энергетики. Даже несмотря на то, что Владимир Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" проголосовать за. Причем Разумков высказывался против в обоих случаях, когда кандидатуру Витренко вносили в Раду.