Міністерство внутрішніх справ оприлюднило фотографію чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 7-річної Марійки Борисової.

Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність чоловіка до вбивства малолітньої дівчинки на Херсонщині.

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Співробітниками поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину,

– сказав правоохоронець.

Він також зазначив, що ця резонансна справа буде детально висвітлена.



Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової / Фото МВС

Убивство 7-річної Маріки Борисової: що відомо