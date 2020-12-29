Система МВД имеет в деле Олега Татарова очевидный конфликт интересов. Все из-за того, что взятка, которую ему инкриминируют, связана с организацией экспертизы в структурах органа.

В МВД также хотят защитить свое экспертное учреждение, в котором покупали экспертизу. Об этом заявила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала.

Читайте также Полиция и прокуратура просит суд взять Микитася под стражу

По ее словам, сейчас подозрительно, что новое дело в отношении Максима Микитася появилось в полиции, которая подчиняется МВД. Также возникают вопросы из-за того, что это произошло после того, как Микитась вышел из СИЗО, дав показания против Татарова.

Даже Микитась находится теперь под охраной, ведь для его жизни есть реальные угрозы. Это может быть также попыткой снова посадить Микитася в СИЗО,

– подчеркнула юристка.

Щербан заявила, что пребывание в СИЗО для таких лиц-разоблачителей является более опасным, чем пребывание под домашним арестом. Юрист предположила, что в совокупности все факты свидетельствуют о системных мерах для защиты Татарова. Поэтому ответственность по делу лежит на Офисе Президента и Офисе Генпрокурора.

К теме Новое подозрение Микитасю: в НАБУ обеспокоены действиями полиции

Имеет ли Татаров влияние в деле

По словам Щербан, Татаров имеет рычаги влияния на правоохранителей. Все действия по временному приостановлению его полномочий не имеют никакой юридической силы. Как отметила юрист, единственное, что могло помочь отстранить Татарова от исполнения им обязанностей – официальное отстранение от должности. Это мог сделать только президент.

Щербан предположила, что открытие при столь странных обстоятельствах нового дела против Микитася может быть одним из рычагов влияния Татарова.

Читайте также Полиция обыскивает дом Микитася по делу о похищении человека, – Бутусов

"Это является ответственностью Зеленского, который не отстранил Татарова и не продемонстрировал обществу, что готов содействовать правосудию в этом деле. Он банально защищает коррупционера в собственном офисе", – подчеркнула она.

Кто будет представлять сторону обвинения

Щербан заявила, что согласно закону, сторону обвинения должны представлять прокуроры. Однако она убеждена, что 30 декабря 2020 года рассмотрение дела Татарова не состоится, ведь действия с вручением подозрения Микитасю призваны затянуть рассмотрение дела.

Новое подозрение Микитасю: коротко