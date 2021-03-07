Українські правоохоронці готові стежити за порядком на окупованих територіях, якщо буде контроль над кордоном. Однак рішення про це повинен прийняти президент.

Такі заходи готові забезпечити хоч вже, адже у 2019 році представили Стратегію деокупації Донбасу. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Валерій Поцелуйко.

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Чому тоді МВС чекає

Чиновник наголосив, що це рішення не очільника МВС, а президента та Верховної Ради.

Це має бути рішення державницьке...Ми сподіваємось, що найближчим часом це відбудеться, – зауважив Поцелуйко.

Радник додав, що Україна готова повернути ці території, однак спочатку росіяни мають вивести свої війська. За словами Поцелуйка, коли ми отримаємо контроль над державним кордоном, на територіях можна буде проводити все.

Що радник думає про "народну міліцію" окупантів

Поцелуйко категорично висловився щодо так званої "народної міліції".

"Ніякої мови про "народну міліцію" бути не може. Ніякої поліції, окрім Національної поліції, на території України не може бути", – наголосив радник.

Зверніть увагу! Ще у вересні 2020 року МВС підготувало 800 поліцейських, готових до роботи в окупованих районах. Тоді під час круглого столу на Донеччині армійці, правоохоронці та громадськість обговорили заходи для деокупації Донбасу.